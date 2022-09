Dono do site ‘bolsonaro.com’, que critica presidente, é ameaçado de morte

Sucesso nas redes após comprar o domínio bolsonaro.com, antes administrado por uma empresa do Distrito Federal e utilizada pela família do presidente, o filósofo Gabriel Baggio Tomaz, 29 anos, tem recebido uma avalanche de mensagens com discurso de ódio.

As críticas a Jair Bolsonaro (PL) na página principal deram lugar a prints de e-mails recebidos por Gabriel em que ele recebe ameaças e é xingado por apoiadores do governo. “A tática do medo para reprimir a verdade e a liberdade de expressão”, escreveu o opositor no topo do site.

Além de outras mensagens que afirmam que “esquerdista bom é esquerdista morto”, o filósofo também foi atacado com uma série de ofensas e xingamentos pesados.