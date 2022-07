Conservadores boicotam Ri Happy por suposta ‘ideologia de gênero’

A ideia de que menino brinca de carrinho e menina de boneca parece um tanto antiquada em pleno 2022. Mas ainda há uma parcela da sociedade que acredita fielmente nisso. E mais: pensam que tudo o que foge à dicotomia rosa versus azul é uma tentativa de ensinar “ideologia de gênero” — conceito vago, mas que faz barulho entre os conservadores — às crianças.

Na última semana, a rede varejista de brinquedos Ri Happy publicou no Instagram o primeiro episódio de uma websérie chamada “Deixa brincar”. Apresentada pelo ator Ricardo Cubba, o programa aborda a importância de permitir que os pequenos se divirtam com o que quiserem, sem imposições sociais de gênero. No vídeo, Cubba entrevista o influencer Luke Vidal, que compartilha em seu perfil a rotina com o marido Rafael César e o filho Kauan, de 6 anos. “Os pais têm que entender que eles não precisam escolher com o que o filho quer brincar ou não. Acho que a criança tem que ser livre para escolher sua brincadeira”, disse Vidal.

A repercussão entre os pais conservadores não foi nada boa. Nas redes, a hashtag #BoicoteRihappy foi mencionada milhares de vezes. Os usuários comentam que a empresa é um “câncer” que quer confundir as crianças.

Sob tamanha pressão, a loja preferiu deletar o vídeo.

A matéria será atualizada assim que a marca enviar um posicionamento oficial