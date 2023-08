Como funciona a terapia de rejuvenescimento peniano feita por bilionário

O bilionário Bryan Johnson, de 45 anos, viralizou na internet depois de revelar que investe cerca de R$8 milhões por ano para fazer tratamentos que o deixem com a aparência e vitalidade que tinha na juventude. Na última semana, ele chamou especial atenção ao anunciar que estava começando uma terapia de rejuvenescimento peniano.

Feito com ondas de choque no corpo do pênis, o procedimento custa entre R$5 mil e R$10 mil por sessão e promete melhorar a disfunção erétil e o tempo de ereção, além do desempenho e satisfação sexual. “Começou a primeira terapia de rejuvenescimento peniano. Terapia por ondas de choque focadas. Seis tratamentos, três vezes por semana”, escreveu Johnson em seu perfil do Instagram. O empresário surpreendeu internautas ao dizer que acha possível atingir a meta de 3h30 de ereção após o fim do protocolo.

