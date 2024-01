Como as chuvas no Rio escancaram o racismo ambiental

As fortes chuvas que atingiram o estado do Rio no último sábado, 13, e na madrugada de domingo, 14, devastaram áreas da Zona Norte da capital e da Baixada Fluminense. Em um período de 24 horas, foram registradas mais de duzentas ocorrências. E o que isso tem a ver com racismo?

Não se trata dos fenômenos naturais serem racistas, como costuma ser propagado para ironizar e diminuir o termo. A expressão se refere às vulnerabilidades nos territórios onde residem determinados grupos sociais. Não por coincidência, as pessoas mais afetadas pelas “catástrofes naturais” costumam ser negras e pobres. São elas que vivem em morros e áreas alagadiças, ao mesmo tempo em que suas ruas e casas não têm estruturas projetadas para momentos de chuva além da média, por exemplo.

A ministra da igualdade racial Anielle Franco afirmou que “as iminentes tragédias são fruto do racismo ambiental e climático”. Veja:

Estou acompanhando os efeitos da chuva de ontem nos municípios do Rio e o estado de alerta com as iminentes tragédias, fruto também dos efeitos do racismo ambiental e climático. Algumas prefeituras do estado já estão mobilizadas. — Anielle Franco (@aniellefranco) January 14, 2024