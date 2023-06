Cachê de show vira motivo de discussão entre Emicida e Arthur do Val

O ex-deputado estadual Arthur do Val fez um post na última segunda-feira, 5, criticando o contrato de R$285 mil do rapper Emicida para se apresentar na virada cultural de São Paulo, que aconteceu no fim de maio. “Em vez de fomentar artistas que realmente precisam: atores, cantores, cenógrafos, figurinistas que muitas vezes estão esquecidos nas periferias lutando todos os dias para a verdadeira inclusão curtural. Preferem dar cachê polposos para artistas já estabelecidos e bem remunerados”, escreveu o youtuber.

Logo em seguida, o cantor reagiu à crítica e defendeu sua remuneração. “Tem gente que trabalha, gera empregos, valoriza a cultura, fomenta o comércio local, leva novos artistas pra participar do espetáculo e faz girar a economia da cultura e da quebrada, Esse é nosso caso. Cuidando dos nossos”, disse. “E tem gente como você, que tenta fazer turismo sexual em zona de guerra”, completou.

Junto com sua resposta, o artista ainda publicou um meme. “Quando você é do MBL tudo faz sentido porque você é burro”, cutucou o político, que fazia parte do movimento de direita. Do Val então afirmou que processaria o rapper. Veja:

Tem gente que trabalha, gera empregos, valoriza a cultura, fomenta o comércio local, leva novos artistas pra participar do espetáculo e faz girar a economia da cultura e da quebrada, Esse é nosso caso. Cuidando dos nossos. E Tem gente como você, que tenta fazer turismo sexual… https://t.co/F5LEnuAapa pic.twitter.com/tbvPVl6ZLo — emicida (@emicida) June 6, 2023

Continua após a publicidade

Siga