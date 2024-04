As críticas ao programa de Ana Maria Braga após eliminação no BBB

Na manhã desta quarta-feira, 10, o “Mais Você”, programa apresentado por Ana Maria Braga, exibiu o tradicional café com o último eliminado do BBB. O entrevistado da vez foi Lucas Buda, 29, que havia acabado de descobrir que a esposa, Camila, pediu divórcio enquanto ele estava confinado, o acusando de traição com outra participante da casa. Ana Maria chamou, ao vivo, a ex-mulher de Buda para falar com ele pela primeira vez após sua saída. Nas redes, internautas criticaram a condução sensacionalista do programa. Veja:

chocado que a ana maria braga virou casos de família pic.twitter.com/RPNX6QfsSL — luscas (@luscas) April 10, 2024

Ana Maria Braga colocou a ex-esposa do Buda ao vivo pra falar com ele sobre o fim de um casamento de mais de 10 anos. QUAL A NECESSIDADE DISSO, GENTE? Que loucura! pic.twitter.com/S1WwgmjFW6 — Jonas Di Andrade (@jonasdiandrade) April 10, 2024

Ana Maria Braga entrou pro TOP 10 coisas mais desnecessárias da história da televisão brasileira colocando a Camila Moura pra falar com o Lucas Buda ao vivo pic.twitter.com/TBJBOMWfNR — Matheus (@odontinho) April 10, 2024