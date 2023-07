As críticas ao comercial da Volkswagen com Elis Regina

Não se fala em outra coisa. Nesta terça-feira, 4, a internet parou para assistir ao novo comercial da Volkswagen em comemoração aos 70 anos da empresa. No vídeo, a cantora Maria Rita faz um dueto com um deepfake – uma técnica de inteligência artificial usada para colocar rostos em vídeos – de sua mãe, Elis Regina, morta há 41 anos. As duas dirigem seus automóveis enquanto interpretam Como Nossos Pais, um clássico de Belchior.

Apesar do incontestável sucesso do comercial, que já entrou para a história, não demorou muito até começarem a pipocar as críticas. Nas redes sociais, usuários apontam que tanto Elis como Belchior eram ferrenhos críticos da ditadura militar brasileira, que foi apoiada pela montadora alemã.

Sobre a nova propaganda da Volkswagen, o apoio a ditadura, o Belchior, o significado da música Como nossos pais e a Elis Regina, vou deixar a própria Elis falar: pic.twitter.com/vBlftS78os — Arthur Barcellos (@oarthurde84) July 4, 2023

Siga