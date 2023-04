A guerra entre Elon Musk e o ‘The New York Times’

No último domingo, 2, um porta-voz do The New York Times anunciou que o veículo não pagará a taxa mensal de mil dólares para manter o status de conta verificada no Twitter. Elon Musk, dono da plataforma, reagiu afirmando que o feed do periódico é uma “diarreia” que não é legível.

O jornal possui 55 milhões de seguidores e é o mais importante de todos os Estados Unidos. A partir deste mês, o Twitter só vai sugerir para os usuários perfis com selo de verificação.

Also, their feed is the Twitter equivalent of diarrhea. It’s unreadable.

They would have far more real followers if they only posted their top articles.

Same applies to all publications.

— Elon Musk (@elonmusk) April 2, 2023