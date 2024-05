A cena da Netflix que quebrou tabu e chocou espectadores

O episódio da série britânica “Um homem por inteiro” causou burburinho nas redes sociais. Isso porque uma cena sem nenhuma censura mostra Raymond Peepgrass, interpretado pelo ator americano Tom Pelphrey, 41, completamente nu e excitado após tomar Viagra. Ou seja, pela primeira vez a Netflix exibe um take explícito de um homem com pênis ereto, um antigo tabu do cinema. No Reino Unido, o acontecimento gerou revolta e espectadores dizem se preocupar com crianças que assistem à produção audiovisual. No entanto, a série apresenta classificação etária de 16 anos, com alerta de conteúdo sexual, linguagem imprópria e nudez.