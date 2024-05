‘Trying’: sitcom à la ‘This Is Us’ retrata cotidiano de família incomum

Trying — quarta temporada (disponível na Apple TV+)

Os ingleses Jason (Rafe Spall) e Nikki (Esther Smith) almejam ter filhos — e as tentativas frustradas de engravidar conduzem a primeira temporada da série. Em seguida, eles embarcam em outra odisseia: a dupla enfrenta as burocracias para adotar uma criança. Por fim, eles abrigam duas: uma menina e um menino, irmãos abandonados pelos pais. Agora, em sua quarta fase, a produção de comédia ganha novo fôlego ao dar um salto no tempo para mostrar o dia a dia da família: seis anos se passaram e as crianças são adolescentes de 16 e 12 anos (vividos por Scarlett Rayner e Cooper Turner). Em uma mistura de novelão à la This Is Us e ritmo de sitcom britânica, a série é exemplar genuíno do substrato chamado de feel good, gênero de tramas leves e felizes, que renovam a esperança do público na humanidade.

