Série ‘Monarch’ traz a escala grandiosa de ‘Godzilla’ para a televisão

Monarch — Legado de Monstros (Na Apple TV+, com novos episódios às sextas-feiras)

Cate (Anna Sawai) sobreviveu à batalha colossal entre monstros que assolou São Francisco no filme Godzilla (2014) — porém, perdeu o pai e acumulou traumas. Um ano depois, ela descobre que ele tinha uma segunda família no Japão — e ao lado do “novo” irmão, Kentaro (Ren Watabe), a garota entra em uma trilha de mistérios que culmina nas origens da organização secreta Monarch, criada para combater monstros. Em paralelo, a trama viaja para os anos 1950, quando os avós cientistas da dupla e o militar Lee Shaw (Wyatt Russell divide o papel com o pai, Kurt Russel, na maturidade) alertaram sobre os perigosos grandalhões. Adição instigante à franquia de fantasia, a série replica toda qualidade técnica e cenas de ação dos filmes, enquanto seu diferencial é explorar a dimensão humana do choque com o desconhecido.

