‘Orgulho e Preconceito’ da Netflix honra as páginas de Jane Austen
Nova adaptação do clássico chega à plataforma com Olivia Colman, Emma Corrin e Jack Lowden no elenco
Mãe de cinco filhas, a senhora Bennet (Olivia Colman, ótima) vê como razoável sua afobação para casar logo as garotas: em uma época na qual as posses eram destinadas ao herdeiro homem mais próximo — no caso delas, um primo aparvalhado —, o clã feminino ficaria desamparado após a morte do pai. Anseio comum na obra da inglesa Jane Austen (1775-1817), as idiossincrasias de atrelar amor e estabilidade financeira alcançam camadas mais profundas no livro de 1813, que recebe agora uma nova adaptação. A protagonista Elizabeth (Emma Corrin) se recusa a aceitar um casamento — e encara sentimentos confusos quando conhece o esnobe senhor Darcy (Jack Lowden). Um romance que, mais de 200 anos desde sua criação, ainda encontra eco nos corações do século XXI.