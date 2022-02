‘O Sanatório’ é suspense com toques de Stephen King e Agatha Christie

O Sanatório, de Sarah Pearse (tradução de Marcelo Schild; Intrínseca; 480 páginas; R$ 59,90 e R$ 39,90 em e-book) Por seu romance de estreia, a britânica Sarah Pearse foi comparada a gigantes do suspense como Agatha Christie e Stephen King. A trama policial com toques de terror de O Sanatório, livro em questão, tem como cenário um resort de luxo nos Alpes Suíços que, no passado, foi um lar para enfermos de tuberculose. A detetive Elin Warner visita o local para comemorar o noivado de seu irmão afastado, mas é chamada à ação quando a noiva desaparece, uma tempestade de neve se inicia e um inesperado assassinato aterroriza os hóspedes. Ao mergulhar o leitor nos segredos do local, a narrativa revela-se viciante.