‘Nanny’: terror psicológico expõe lado sombrio do sonho americano

Nanny (Estados Unidos, 2022. Disponível no Amazon Prime Video) A imigrante Aisha (Anna Diop) saiu do Senegal em busca de uma vida melhor. Lutando para se estabelecer nos Estados Unidos, a jovem negra deixou para trás o filho pequeno, mas tenta de todas as formas juntar dinheiro para trazê-lo ao novo país. O ganha-pão que ela encontra é o trabalho como babá para um casal branco em Nova York. Mas o que parecia um simples emprego ganha contornos assustadores quando Aisha, além de ter de lidar com abusos dos patrões, começa a ser assombrada por seres que querem fazer um alerta sobre seu filho. Entre o sobrenatural e o real, o longa é um terror psicológico que expõe o lado sombrio do “sonho americano”.