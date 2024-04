‘Fallout’: o que esperar da série inspirada no cultuado jogo digital

Fallout (disponível no Amazon Prime Video)

Em 1997, uma pequena produtora californiana lançou um jogo de RPG digital no qual a paranoia nuclear dos anos 1950 resulta em um apocalipse radioativo e uma sociedade dividida entre a vida na superfície da Terra e em bunkers. Engenhoso, o negócio se tornou um sucesso, resultou em três sequências — e agora dá origem a uma superproduzida série de ficção científica. Na trama, a obstinada Lucy (Ella Purnell) emerge de seu isolamento e descobre um mundo devastado pela tecnologia, pelo militarismo impiedoso e pelo cientificismo radical. Longe de drama cinzento, porém, a produção equilibra seus temas densos com a ação colorida e bem-humorada que marcou a ficção da década que homenageia — tom realçado pelo feliz encontro entre o diretor Jonathan Nolan, de Westworld, e o criador Gra­ham Wagner, com passagem por The Office.

