‘Fale Comigo’ dá frio na espinha com terror pensado para a Geração Z

Fale Comigo (Talk To Me; Austrália; 2023. Em cartaz a partir de quinta-feira 17)

Quando apresentaram Fale Comigo no Festival de Sundance, em janeiro, os estreantes Michael e Danny Philippou não esperavam que o filme seria o terror mais aclamado de 2023, aprovado em peso pela crítica americana. Agora, o hit independente chega ao Brasil e justifica seu sucesso com tensão acachapante e olhar afiado para as agruras da geração Z. Dela faz parte a protagonista Mia (Sophie Wilde), adolescente em luto seduzida pela possibilidade de se comunicar com os mortos por meio de um jogo envolvendo uma mão embalsamada. Mas o que começa como brincadeira termina em pesadelo para todos ao redor.