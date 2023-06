Evento PIC 70 traz atrações musicais como DJ Zé Pedro a parque de SP

A empresa PepsiCo comemora 70 anos no Brasil neste final de semana, com um piquenique a céu aberto no Parque Villa Lobos, em São Paulo. O evento, chamado PIC 70, ocorre no domingo, 4, das 13h às 18h, e não só celebra a corporação, como também promove a solidariedade: todo o dinheiro arrecadado com o custo da sacola de piquenique (15 reais) vai para a Gastromotiva, ONG criada pelo chef David Hertz, que oferece formação profissional para que seus alunos se tornem empreendedores, auxiliares e chefs de cozinha. Mais que quitutes, porém, a festividade conta com um eletrizante line-up musical ao longo do dia. As atrações são o Samba de Dandara, a cantora Mariana Aydar — vencedora do Grammy Latino —, o DJ Zé Pedro e haverá, ainda, um show surpresa durante o encerramento. Para garantir sua participação, porém, é necessário chegar com alguma antecedência: as sacolas devem ser retiradas entre 12h e 13h. Nelas, estarão inclusos produtos do portfólio e itens criados pelas próprias cozinheiras do Gastromotiva.

PIC 70, o piquenique de aniversário da PepsiCo Brasil

Quando: 04.06, das 13h às 18h; retirada de ingressos das 12h às 13h

Onde: Parque Villa Lobos, São Paulo-SP

Preço: 15 reais

Capacidade: 300 ingressos individuais