Em ‘O Véu’, Elisabeth Moss vive espiã disfarçada em busca da verdade

O Véu (disponível no Star+, com episódios semanais às terças-feiras)

Em um campo de refugiados na fronteira da Síria, uma mulher está em vias de ser linchada, acusada de ser agente infiltrada do Estado Islâmico. É salva a tempo por soldados locais e isolada dos outros. A desconfiança, então, é geral e válida quando Imogen (Elisabeth Moss) aparece por lá interessada na prisioneira. Espiã inglesa disfarçada, ela deve descobrir se a mulher é ou não uma perigosa líder do grupo terrorista que planeja, em breve, um atentado. Em ritmo de thriller e mistério, com pitadas de drama, a série explora a luta de egos que pauta a geopolítica, enquanto transita pela história e pelas belas paisagens de lugares remotos da Europa e da Ásia.

