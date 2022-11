‘Echo 3’: série expõe violência das Américas com tensão e reviravoltas

ECHO 3 (disponível na Apple TV+) A cientista americana Amber (Jessica Ann Collins) vai a uma tribo indígena na fronteira da Colômbia com a Venezuela para explorar plantas medicinais para um estudo. A empreitada muda quando guerrilheiros locais a sequestram por suspeitarem de suas reais intenções. Cabe a seu irmão, Bambi (Luke Evans), e ao marido, Prince (Michiel Huisman), dois agentes especiais do Exército dos Estados Unidos, a missão de resgatá-la em meio a burocracias, crises diplomáticas e o desdém dos três governos federais. Do criador de Guerra ao Terror, Mark Boal, que não se furta de criticar as guerras com soldados anti-­heróis, a série proporciona sequências de tensão e reviravoltas para retratar a violência das Américas, onde todas as intenções são questionáveis.