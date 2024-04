Cedric Burnside entrega blues moderno e potente em novo disco

Hill Country Love, de Cedric Burnside (nas plataformas de streaming)

Em seu terceiro álbum solo, o guitarrista e cantor Cedric Burnside declara seu amor pelo hill country blues, subgênero musical do norte do Mississippi que há gerações se entrelaça com a história de sua família. Cedric é neto do lendário R.L. Burn­si­de, nome incensado do blues, e faz questão de carregar o legado do avô — sem copiá-lo. O resultado é um blues moderno e potente, que incorpora elementos de rock, R&B, funk americano e outros estilos. Bom exemplo é a faixa Love You Music, que busca inspiração em ritmos da África Ocidental.

