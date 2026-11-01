Black Doves volta com segunda temporada mais intensa e perigosa

Na trama que mistura espionagem, sensualidade e o humor ácido inglês, Helen (Keira Knightley) é a esposa do secretário de Defesa britânico — relação que ela construiu, com direito a dois filhos, para servir como disfarce de sua verdadeira atividade: ela é agente dos Black Doves, organização que infiltra espiões em posições privilegiadas e vende os segredos obtidos a quem pagar mais. Na nova temporada, o marido de Helen se prepara para assumir o cargo de primeiro-ministro do Reino Unido — o que faz dela uma agente ainda mais valiosa. Por outro lado, a protagonista lida com um impasse: deve continuar se arriscando em missões cada vez mais perigosas ou abandonar a organização e, com ela, a família que construiu? Na nova fase, o clima tenso se acentua com sinais de um complô interno.

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