Antes do filme, livro biografa Oppenheimer, ‘pai da bomba atômica’

Oppenheimer: O Triunfo e a Tragédia Do Prometeu Americano, de Kai Bird e Martin J. Sherwin (tradução de George Schlesinger; Intrínseca; 640 páginas; 99,90 reais e 69,90 o e-book)

O cientista J. Robert Oppenheimer (1904-1967) foi pioneiro no estudo da física quântica. Mas passou à história como o “pai da bomba atômica” — invenção testada de forma trágica no Japão no fim da II Guerra. A glória em sua terra natal se esvaiu nos anos seguintes, quando passou a questionar o uso dessas armas. A ascensão e queda do físico é explorada em paralelo à história da corrida armamentista nesta biografia adaptada por Christopher Nolan no filme a ser lançado em julho.