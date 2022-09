‘Abraço apertado’ acompanha um homem comum – e sua cobra de estimação

Os principais lançamentos da música, do cinema, da literatura e da produção infanto-juvenil, além da TV, comentados pelo time de VEJA

Um homem comum vive num apartamento em Paris com uma cobra píton de 2 metros de comprimento. A afeição pelo animal é curiosa: ele anseia chegar em casa e ganhar um abraço apertado do réptil. Repleto de tiradas cômicas e analogias sobre solidão e sexualidade, o livro vai de tratado zoológico a diário de um solteirão, numa narrativa acelerada e envolvente. A obra de 1974 é do exímio romancista francês Romain Gary, que usava o pseudônimo de Émile Ajar para se descolar da reputação séria que lhe atribuíam.