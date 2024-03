Zezé di Camargo sobre Wanessa: ‘medo de ouvir o que não quisesse de mim’

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Zezé di Camargo falou pela primeira vez sobre o que pensa da eliminação de Wanessa Camargo do BBB 24, após acusação de agressão em outro participante. Ao término de seu show solo no Morro da Urca, no Rio, ele recebeu a coluna em seu camarim:

“Eu vou chegar lá (em São Paulo amanhã) e abraçar ela como sempre abracei, conversar como sempre conversei. O assunto que a gente menos vai falar é Big Brother, tudo já foi dito sobre isso, vamos deixar o tempo acomodar as coisas. Com a história a gente vê quem estava certo, quem estava errado, deixa as coisas andarem… a vida é assim, não adianta querer antecipar resultados. A gente não tem o poder de convencer uma pessoa que não está afim de ser convencida. Para quem gosta de você, não é preciso explicar nada. É igual ter DR (discutir relação) entre casais, sempre falei disso. Já coloquei isso até em letra de música (risos). Eu não tenho condição de julgar ou falar nada. A gente se falou dois antes que (ela) entraria no programa. Existe um acordo entre os participantes que você não pode falar para ninguém… e talvez por medo de ouvir uma coisa que não quisesse ouvir de mim, acabou não me falando antes. Mas sempre dei muita liberdade de meus filhos falarem comigo qualquer coisa. Sempre falei: ‘a vida é de vocês, façam o que quiser’. Não deu certo alguma coisa? Estou aqui. É a frase que eu mais falo para os meus filhos: qualquer coisa estou aqui, hein”.