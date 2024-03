Zezé Di Camargo quer novo projeto em fazenda milionária

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Zezé Di Camargo pretende gravar seu novo DVD, na sua fazenda localizada em Arapaguaz, Goiás, em julho. A ideia é levar o show solo Rústico, que ele apresenta em algumas cidades do Brasil e do mundo, para uma experiência com convidados. Em conversa com a coluna, o cantor adianta que a propriedade É o Amor, batizada em homenagem a um dos maiores sucessos do cantor com o irmão Luciano, e avaliada em 65 milhões de reais, será preparada para entreter a lista vip com um show de Zezé e atividades que vão durar todo o final de semana.

“A gente vai abrir para as pessoas conhecerem o meu cantinho, onde começou tudo, onde começou o Rústico. Lá levei meu pai para ficar os últimos dias de vida comigo, durante a pandemia. É especial. Não vai ter ingresso à venda, vai ser formato diferente, com convidados, até chegar em um número que suporta lá. Estou resistente a participações, porque é uma coisa muito minha, íntima. A gente quer que as pessoas fiquem, passem a noite lá”, diz Zezé sobre o local, que possui 1.500 hectares de extensão e conta com piscina, lagos, hidromassagem e casa para funcionários.