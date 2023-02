Yasmin Brunet comenta críticas ao seu samba e fala sobre atual de Medina

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

“Não sou passista. Sou musa, não tenho que saber sambar”, disse a modelo Yasmin Brunet sobre as críticas à sua habilidade no samba. Saindo bem da pergunta sobre ter desfilado com a atual namorada de seu ex, Gabriel Medina, pela Grande Rio, a modelo revelou “não ter visto ninguém”. “Achei que ia durar mais. Foi super rápido. Não vi ninguém, só fechei os olhos e desfilei”, disse em exclusiva para VEJA no camarote Brahma N° 1, neste domingo, 19.