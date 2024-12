Will Smith quebra silêncio sobre relação com Diddy

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Will Smith, 56 anos, falou, pela primeira vez, sobre sua relação com Sean “Diddy” Combs, preso desde setembro acusado de crimes sexuais. Durante uma apresentação em San Diego, nos Estados Unidos, o ator garantiu que os dois nunca tiveram envolvimento e debochou das publicações que circulam sobre eles. “Podem parar com os memes. Não tenho nada a ver com aquela m* do Puffy. As pessoas dizem tantas coisas. Já tenho tanta coisa para lidar, não preciso disso”, disparou o artista, que ainda fez uma ironia com óleo de bebê, uma referência às centenas de garrafas encontradas nas casas de Diddy. “Nem gosto de óleo de bebê”, disse, rindo.

