Caso Diddy: o escândalo sexual que envolve diversas celebridades

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Sean “Diddy” Combs possui uma longa lista de polêmicas envolvendo famosos no meio musical. O rapper, preso na terça-feira, 17, acusado de tráfico sexual, associação criminosa e promoção da prostituição, construiu uma reputação como organizador de eventos, além de ter feito dezenas de colaborações com grandes artistas como Mary J Blige, Usher, Lil’ Kim, TLC e Mariah Carey. De acordo com as acusações, as festas promovidas por ele, apelidadas de freak-offs, eram muito frequentadas por celebridades e foram descritas pelo governo americano de “maratonas sexuais” – em que o rapper “abusou, ameaçou e coagiu mulheres e outras pessoas ao seu redor para satisfazer seus desejos sexuais, proteger sua reputação e ocultar suas ações”.

Desde que as acusações vieram à tona, nomes de diversas celebridades apareceram na mídia, principalmente aquelas que se relacionaram com Diddy. Dentre eles estão: Rihanna, Jay-Z, Beyoncé, Justin Bieber e Jennifer Lopez. J.Lo vem sendo mencionada por ser ex-namorada do rapper – os dois namoraram no início dos anos 2000. Um incidente polêmico que os dois viveram foi o tiroteio em uma boate em Nova York em que o casal fugiu de cena. Logo em seguida, encontraram uma arma no carro de Diddy e os dois foram presos. A cantora foi rapidamente liberada, enquanto seu ex-namorado foi acusado de porte ilegal de arma e suborno. Segundo a artista, o motivo da separação foi infidelidade por parte do empresário, porém, especula-se que ele teria gravado os dois tendo relações sexuais.

Justin Bieber também tem uma longa relação com Diddy: a amizade dos dois começou quando Justin tinha apenas 15 anos e o empresário 40 e o cantor esteve no último álbum lançado pelo rapper. O empresário inclusive já postou que passou 48 horas com o filho do astro canadense com Hailey Bieber. Até o momento, o cantor não se pronunciou e, segundo uma fonte próxima, ele está ciente dos acontecimentos, mas preferiu ficar fora dos holofotes por estar “profundamente perturbado” com a prisão do amigo. Jay-Z e Beyoncé também conhecem Diddy de longa data e são parceiros de música e negócios – os três eram sócios da plataforma de música TIDAL. Especula-se que o casal estava ciente de todas as acusações do rapper – inclusive Nicki Minaj veio à público insinuar que eles tinham envolvimento. “Queremos saber se você estava presente durante o abuso de adolescentes e crianças. É isso que queremos saber”, escreveu na plataforma X.

Rihanna também foi citada em rumores de um suposto tráfico na indústria musical. O rapper descobriu a cantora em Barbados e a levou para Los Angeles para assinar um contrato com Jay-Z, ela teria permanecido no escritório de Diddy até às 4 horas da manhã, sozinha, sem a presença dos pais, na época ela tinha 16 anos. Especula-se que ela teria sido traficada e forçada a assinar o contrato com ele.

Continua após a publicidade

O caso chama atenção por ser um dos primeiros grandes casos envolvendo acusações de crimes sexuais desde Harvey Weinstein, produtor de cinema acusado de assédio por dezenas de atrizes. O magnata possuía vínculos com grandes nomes dos Estados Unidos como Quentin Tarantino, Jane Fonda, Oliver Stone e até mesmo a ex-primeira dama Hillary Clinton.