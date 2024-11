Por que Will Smith aparece em relatório da PF sobre investigação do golpe

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Um plano de golpe de Estado já se parece com algo cinematográfico e, como mostra a investigação da Polícia Federal, realmente teve inspiração nos filmes. Ao longo das 884 páginas do relatório, sobre a investigação que aponta um plano de golpe de Estado após o resultado da eleição presidencial de 2022, um nome inusitado é citado no inquérito. O ator e cantor Will Smith aparece em um dos capítulos. De acordo com a PF, o senador Marcos do Val (Podemos-ES) teria utilizado uma estratégia “Reação de Goche”, usada para manipular e influenciar comportamento, que foi apresentada em um filme do ator.

Nas mensagens às quais a investigação teve acesso, a intenção do parlamentar, conforme ele afirma, era chamar a atenção da imprensa e conseguir apoio para a instalação de uma Comissão Parlamentar de Inquérito no Congresso, com objetivo de apurar os atos antidemocráticos do 8 de Janeiro. Em conversa com a deputada Carla Zambelli (PL-SP), ele explica a estratégia que utilizou.

“Depois, leia sobre isso. Já foi mostrado no filme Golpe Duplo – com Will Smith. […] O que ele fez no filme sobre o número 55, eu usei, nas entrevistas, a palavra principal CPMI. Usei como isca para a imprensa vir em peso”, diz Do Val. Segundo a PF, o personagem de Will Smith, “utiliza uma técnica semelhante para ‘programar’ mentalmente uma pessoa, fazendo-a escolher o número 55. Durante o dia, ele expôs a pessoa repetidamente ao número 55, através de vários estímulos visuais e auditivos – desde placas até diálogos, de forma que, ao final, a escolha parece ser do próprio alvo, mas na verdade foi manipulada”, destaca a corporação.

Segundo a polícia, o senador “atuou no interesse da organização criminosa com o objetivo de dificultar e embaraçar os procedimentos investigatórios relacionados à tentativa de golpe de Estado”.