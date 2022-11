Will Smith fala pela primeira vez sobre tapa dado em festa do Oscar

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Em entrevista ao programa The Daily Show With Trevor Noah, Will Smith comentou, pela primeira vez, sobre o tapa que deu em Chris Rock durante a cerimônia do Oscar em 2022. “Foi uma noite horrível, como você pode imaginar. Há muitas nuances e complexidades nisso. Mas no final do dia, eu apenas – eu perdi, sabe ?Eu estava passando por algo naquela noite, sabe? Não que isso justifique o meu comportamento… Foram muitas coisas. Era o garotinho que via o pai bater na mãe, sabe? Tudo isso apenas borbulhou naquele momento. Não é quem eu quero ser” disse Smith a Noah nesta segunda-feira, 28.

O ator está em fase de divulgação do filme Emancipation, dirigido por Antoine Fuqua – é o primeiro grande projeto de Smith desde o ocorrido. Em outra entrevista, para o canal Fox 5, também na segunda-feira, ele afirmou que vai entender se o público evitar ver seus novos filmes depois da agressão durante a cerimônia em março deste ano. “Minha maior preocupação é com a minha equipe. Antoine fez o que considero o melhor trabalho de toda a sua carreira… as pessoas nesta equipe fizeram alguns dos melhores trabalhos de todas as suas carreiras, e minha esperança mais profunda é que minhas ações não penalizem minha equipe.”, disse o ator. Smith está proibido de comparecer à cerimônia do Oscar por dez anos, mas ainda é elegível para ser indicado – e até ganhar.