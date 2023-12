Verão 50º: O risco do calor intenso para intestino, segundo especialista

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

A alimentação saudável pode ser uma aliada e tanto no combate aos efeitos nocivos das (prolongadas) altas temperaturas nesta época do ano. O cirurgião-geral Rodrigo Galhego, especializado em aparelho digestivo, na série Verão 50º da coluna, fala sobre os cuidados necessários a uma boa saúde.

“O calor não tem uma relação direta com o intestino em si, mas favorece a proliferação de vírus e bactérias nos alimentos e em ambientes hospitalares. E aí podemos ver um aumento dos casos de gastroenterite, causando diarréias, vômitos ou náuseas por comer alimentos contaminados. No calor tem que se ter mais cuidado com o manuseio e estoque dos alimentos. Principalmente as pessoas que comem fora de casa, é bom ter cuidado na escolha dos locais, preferindo os mais confiáveis, limpos e arejados. O ideal é que se tenha uma alimentação saudável, com bastante inclusão de frutas, legumes, verduras e carnes magras ao longo de todo ano. Porém no verão, por causa do calor, o ideal são alimentos que contenham mais água na composição, mais frescos como verduras, legumes, frutas cítricas. Agora estamos na época de frutas vermelhas, como o morango, que têm alto potencial antioxidante. O ideal é que se tome de dois a três litros de água por dia durante todo o ano, e no verão essa necessidade aumenta. Mas lembrando que líquido não é só água. É suco, água de coco, refresco, café”.