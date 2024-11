Três décadas de história no Rio: chef fez do seu Pato com Laranja um case

Andrea Tinoco inaugurou o hoje badalado restaurante Pato com Laranja – nome da sua receita de maior sucesso -, em 1993, na Rua do Ouvidor, Centro do Rio. O restaurante foi um dos pioneiros na introdução da cozinha contemporânea e asiática na região, mas fechou anos depois por mudanças no bairro. Com a ajuda do filho Pedro Tinoco, que trouxe um conceito mais descolado para o restaurante, ela resgatou a marca. Com o sucesso retomado no boca a boca, o restaurante já conta com duas unidades na zona sul, ambos no Leblon, e acaba de expandir para um casarão no Jardim Oceânico, na quadra da Praia do Pepê, Barra da Tijuca. A aposta é trazer o conceito de listening bar, que nasceu no Japão, virou tendência mundial em Nova York, e chegou com força ao Brasil.

“A gente tem sócios hoje em dia. Antigamente, não tinha, era só eu e o meu filho mesmo. Mas foi importante contar com mais pessoas nas partes administrativa e financeira. Pedro cuida do operacional, relacionamento com as marcas, faz a organização com os DJs. A gente conseguiu se dividir bem e fazer a expansão. Agora a gente vai abrir em Búzios (na Região dos Lagos) no verão. Além disso, fazemos festas e cuido da cozinha de dois clubes, do Caiçaras e do Paissandu”, conta Andrea, cheia de fôlego para muito mais. O projeto de som das casas foi elaborado pelo designer de áudio Eduardo Fernandes, com curadoria do DJ Bernardo Campos e casting de residentes, tocando o melhor de House, Disco, Clássicos, Brasilidades, Jazz e Hip Hop, entre outros estilos.

“Sempre tive ligação familiar com a gastronomia. Minhas avós cozinhavam muito bem. Meu pai gostava de cozinhar também. E quando fui morar em Portugal, aos 13 anos, fui muito curiosa e gulosa. Uma pessoa para cozinhar bem tem que gostar de comer. Experimentava todas as receitas: pastel de nata, fio de ovos, bacalhau, arroz de pato… E falava: ‘quero aprender tudo para quando chegar no Brasil fazer para alguém, quando tiver festa de família’. E fui me aprimorando. Me dividi depois entre a faculdade de direito e estágio em restaurantes. Até que resolvi abrir o meu próprio”. O público carioca agradece a persistência. Aliás, no cardápio há muito mais do que o famoso pato com laranja. É descobrir para apreciar.