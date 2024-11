A grata surpresa de chef ao preparar refeições do premiê indiano Modi

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Com a mesma mão firme com que governa a Índia, o premiê Narendra Modi, 74 anos, ditou as regras no cardápio do Hotel Nacional, em São Conrado, onde sua delegação ficou alojada. Determinação número 1: nada de carne vermelha na cozinha. O desafio de agradar ao paladar do indiano ficou nas mãos da chef Flávia Amâncio, que apresentou a Modi uma versão vegana de picadinho carioca, preparada à base de carne de caju. “Estava muito nervosa. Não sabia se ele ia gostar ou não”, contou. Parece que o primeiro-ministro se derramou em elogios à iguaria, providencialmente carregada no curry, e, saciado, pediu até para tirar foto com os funcionários do hotel.

Com reportagem de Giovanna Fraguito, Mafê Firpo e Nara Boechat

Publicado em VEJA de 22 de novembro de 2024, edição nº 2920