Travis Scott irrita produção do Rock in Rio; entenda motivo

Grande estrela da primeira noite do Rock in Rio, Travis Scott deixou uma má impressão no festival. A produção não gostou nada das reclamações, incluindo xingamentos, que o rapper fez ao público sobre os problemas técnicos com os telões. “Alguém da produção f**** com os meus telões, e não posso mostrar meu show inteiro no Rio, um dos melhores lugares do mundo”, disse Scott, que atrasou em 40 minutos a sua apresentação no Palco Mundo. A equipe do evento mostrou-se bem irritada nos bastidores, comparando o artista a Drake, rapper canadense que deu dor de cabeça na edição de 2019. Xii…