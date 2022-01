O que traz ao Brasil a top model que saiu do Piauí para ganhar o mundo

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Com o currículo carimbado por todas as grifes internacionais da mais elevada costura (Chanel, Dior, Gucci, Dolce & Gabbana, Balmain, Givenchy, e por aí vai), a modelo Lais Ribeiro, 32 anos, saiu há doze do Nordeste, mas o Nordeste nunca a deixou. “Estou morrendo de saudades da piaba frita que a minha avó faz”, diz ela, que acaba de se mudar de Nova York para Miami.

No segundo semestre ela volta ao Brasil para se casar na Bahia com o ídolo do Chicago Bulls Joakim Noah. Ex-“angel” da Victoria’s Secret, onde ocupou o posto de maior prestígio ao exibir para o mundo o Fantasy Bra – um sutiã cravejado de brilhantes avaliado em 2 milhões de dólares – ela concorda com a guinada que a marca, acusada de sexismo, precisou dar para se ajustar aos novos ventos. “A mudança era mais do que necessária”, opina.

Publicado em VEJA de 19 de janeiro de 2022, edição nº 2772