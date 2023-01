Thales Bretas termina namoro com cantor Silva

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Chegou ao fim o relacionamento entre o médico dermatologista Thales Bretas e o cantor Silva, ambos com 34 anos. Solteiro desde a morte do marido, o ator Paulo Gustavo, em maio de 2021, Thales assumiu a relação com Silva em setembro durante o festival Rock in Rio. A última aparição pública do casal ocorreu no início desse ano, quando estavam de férias em Fernando de Noronha (PE). As assessorias de imprensa de ambos confirmaram a informação nesta quinta-feira, 12.