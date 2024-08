Teleton e a maratona de solidariedade de Silvio Santos

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

No fim da década de 1990, Silvio Santos firmou uma parceria com a Associação de Assistência à Criança Deficiente (AACD), abrindo as portas da programação do SBT para uma maratona de solidariedade, o Teleton, que tornou-se uma das maiores campanhas da categoria no país e segue no ar até hoje.

Em nota, a AACD lembrou da importância do poder do apresentador, que morreu neste sábado, 17, aos 93 anos, a quem chama de “figura fundamental na história da instituição”. Segundo a associação, por meio do projeto, conseguiu arrecadar fundos para construir dez unidades espalhadas pelo país, viabilizando mais de 15 milhões de atendimentos a pacientes.

“O Teleton transformou a história da pessoa com deficiência no Brasil. Em 1998, quando a campanha começou, a causa tinha pouca ou quase nenhuma visibilidade. Hoje podemos ver esse cenário completamente diferente, com esse público tendo muito mais oportunidades de trabalhar, estudar, se divertir e viver uma vida plena”, diz a nota.

O programa era realizado nos estúdios do SBT e ficava mais de 24 horas no ar. Ao som da música Depende de Nós, cantada por Fafá de Belém, o especial recebia diversos artistas. Já passaram pelos palcos nomes como Chitãozinho e Xororó, Angela Maria, Agnaldo Timóteo, Roberto Carlos, entre outros. Até globais estiveram no Teleton, como Xuxa Meneghel e Renato Aragão.