Silvio Santos se recusou a fazer DNA, mas filho foi reconhecido pelo STF

Silvio Santos deixa seis filhas. Mas o que muita gente não lembra é que ele também teve um filho, o gaúcho Hugo Sérgio Marques, falecido em 2015. O rapaz procurou seus direitos e foi reconhecido filho de Silvio pela Justiça em 2005, mesmo sob recusa de um exame de DNA por parte do dono do SBT. Hugo foi fruto de uma rápida relação do comunicador com uma mulher de Porto Alegre, que ele conheceu antes da fama vinda com a TV. O Supremo Tribunal Federal (STF) determinou que ele passasse a se chamar Hugo Sérgio Marques Abravanel.

As seis filhas, de dois casamentos. Do primeiro, com Cidinha Abravanel, que faleceu de câncer em 1977, ele teve Cíntia e adotou Silvia. Após a morte de Cidinha, Silvio se casou com Iris Abravanel, com quem teve Daniela, Patrícia, Rebeca e Renata.