Show de Luísa Sonza causa revolta em fãs no Rock in Rio Lisboa

Enquanto o público presente no Rock in Rio Lisboa se divertiu e cantou a plenos pulmões os sucesso de Luísa Sonza, quem assistiu a transmissão pelo Youtube ficou bastante irritado. Pelas redes sociais, muitos se revoltaram com as paralizações constantes ao longo de toda a apresentação da cantora neste domingo, 23, no Rock in Rio Lisboa. A partir da música Chico, que ela fez para o seu ex-namorado Chico Moedas, as paralizações foram constantes.

“O show foi lindo mas que transmissão podre viu. Toda hora travando, filmaram mais a baterista que a Luísa”, escreveu um fã no X. “O show da Luísa travando horrores, transmissão de centavos”, reclamou outro. “A música que é o ponto alto do show travando tudo na transmissão, que coisa mais horrorosa”, lamentou um terceiro.