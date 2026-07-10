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Sem Leilane Neubarth, GloboNews já passa por mudanças na programação

Emissora anunciou novo jornal com Camila Bomfim

Por Giovanna Fraguito 10 jul 2026, 08h30 | Atualizado em 10 jul 2026, 14h56
Leilane Neubarth no programa 'O Tempo que a Gente Tem', no GNT -
Leilane Neubarth -  (//Divulgação)
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Leilane Neubarth se despediu, no início da semana, da bancada diária do Conexão GloboNews, que apresentava ao lado de Camila Bomfim. A saída da jornalista acontece em meio à reformulação das manhãs da GloboNews. A partir de 3 de agosto, a emissora estreia o GloboNews Radar, novo telejornal comandado por Camila, exibido ao vivo do Rio de Janeiro, das 8h30 às 11h, com os principais acontecimentos do dia.

O novo jornal terá análises econômicas de Fernando Nakagawa, contratado recentemente, que participará de São Paulo. A mudança reposiciona a manhã e reorganiza a sequência dos telejornais exibidos antes e depois da nova atração.

Na sequência, o Conexão GloboNews será exibido logo após o GloboNews Radar, permanecendo no ar até as 13h. Rafael Colombo segue na apresentação, em São Paulo, e passa a dividir a ancoragem com Narayanna Borges, que estreia no telejornal diretamente do Rio de Janeiro.

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