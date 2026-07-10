Sem Leilane Neubarth, GloboNews já passa por mudanças na programação
Emissora anunciou novo jornal com Camila Bomfim
Leilane Neubarth se despediu, no início da semana, da bancada diária do Conexão GloboNews, que apresentava ao lado de Camila Bomfim. A saída da jornalista acontece em meio à reformulação das manhãs da GloboNews. A partir de 3 de agosto, a emissora estreia o GloboNews Radar, novo telejornal comandado por Camila, exibido ao vivo do Rio de Janeiro, das 8h30 às 11h, com os principais acontecimentos do dia.
O novo jornal terá análises econômicas de Fernando Nakagawa, contratado recentemente, que participará de São Paulo. A mudança reposiciona a manhã e reorganiza a sequência dos telejornais exibidos antes e depois da nova atração.
Na sequência, o Conexão GloboNews será exibido logo após o GloboNews Radar, permanecendo no ar até as 13h. Rafael Colombo segue na apresentação, em São Paulo, e passa a dividir a ancoragem com Narayanna Borges, que estreia no telejornal diretamente do Rio de Janeiro.
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