Sem Instagram e Twitter, agora Nikolas Ferreira perde conta no Facebook

Está difícil a vida de Nikolas Ferreira (PL), deputado federal mais votado do país. Neste momento ele está sem acesso às suas principais redes sociais. Após as suspensões no Twitter e no Instagram, o bolsonarista também teve sua página no Facebook derrubada. O rapaz tem colocado em xeque a Justiça Eleitoral e o resultado das urnas eletrônicas. Os três perfis desativados somavam quase dez milhões de seguidores. O deputado eleito ainda mantém seu perfil no TikTok ativo, onde soma 3,5 milhões de seguidores. Até quando?