Segunda fase de ‘Renascer’ já deixa público ressabiado

A novela Renascer estreou há pouco mais de uma semana na TV Globo e cativou o público, com bons números de audiência. Nas redes sociais, telespectadores relatam apego aos personagens e atores da primeira fase do folhetim. Porém, a trama inicial deu lugar para a segunda etapa da história, com anos diferença e muitas mudanças no elenco, desde a noite desta segunda-feira, 5. Com a passagem de tempo, a história chega aos dias atuais. José Inocêncio deixa de ser Humberto Carrão e passa a ser vivido por Marcos Palmeira; Deocleciano vira Jackson Antunes; e mais atores entram em cena, como Juan Paiva, como João Pedro, e Theresa Fonseca, como Mariana. Nas redes, não faltou lamentação por esta “troca de bastão”. Pelas próximas semanas, a novela precisa provar que não é uma outra produção, mas a mesma que vinha sendo assistida – e elogiada – por sua audiência fiel.