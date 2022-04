Scooby na Sapucaí: ‘Deuses do Carnaval conspiraram para eu sair do BBB’

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Quando saiu do BBB 22, nesta quinta-feira, Pedro Scooby mal descansou: foi para a Sapucaí curtir os desfiles da Série Ouro. Nesta sexta, voltou à passarela para os desfiles do Grupo Especial e falou a VEJA sobre o fato de não ter sossegado desde que saiu da casa.

“Foi um sonho saber que o Carnaval me esperou. É a festa do povo, não tem nada igual no mundo”, disse na beira da avenida. “Acho que os deuses do Carnaval conspiraram para eu sair do BBB e estar aqui.”