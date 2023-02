Sabrina Sato se machuca com fantasia e é alvo de intolerantes

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Após cruzar o sambódromo paulistano embalada em uma fantasia de 35 quilos em homenagem a São Jorge, o que lhe rendeu disparos por parte do bloco dos intolerantes dizendo que era “coisa de demônio”, Sabrina Sato, 42 anos, seguiu penando com as vestimentas ao aportar em um camarote da Sapucaí. Com vestido feito de braçadeiras de plástico dos pés à cabeça, espetava com o pontudo material quem por ela cruzasse. Um dos alvos foi a top model Gisele Bündchen, atingida ao abraçar a amiga, que desabafou: “Estou exausta”. No dia seguinte, Sabrina ainda desfilou, dessa vez em trajes mais miúdos, à frente da bateria da Vila Isabel.

Publicado em VEJA de 1º de março de 2023, edição nº 2830