Rose Miriam responde comentário sobre ‘romance’ de Gugu

Mãe dos três filhos de Gugu Liberato, Rose Miriam Di Matteo respondeu alguns comentários no seu perfil do Instagram que envolvem a sexualidade e a herança do apresentador. Após fazer um publicação em homenagem ao artista, que morreu em novembro de 2019, ela rebateu uma seguidora que lembrou do suposto caso de Gugu com o chef de cozinha Thiago Salvático. “Será que você foi amada o quanto merecia? Depois do caso do Salvático e do testamento, você merecia muito mais”, escreveu a mulher. “Esperei mais, muito mais mesmo! Mas não foi possível ele oferecer tudo o que eu almejava. Mas tudo bem, porque também vivi momentos maravilhosos ao lado dele com os filhos”, respondeu Miriam. Já sobre ficar de fora do testamento do comunicador, ela responde: “Ele me deu três filhos lindos. Me deixou na memória momentos inesquecíveis. E, materialmente falando, me deixou uma linda e confortável casa em Alphaville (São Paulo). Mas, mesmo que ele não tivesse me deixado a casa, eu iria ser eternamente grata”.

Na homenagem em questão, Miriam destacou os bons momentos com Gugu. “Tive o privilégio de viver inúmeros momentos ao seu lado. Aprendi muito com ele, e sei que comigo ele também aprendeu algo de bom. Pudemos viver em família, e esses momentos jamais sairão da minha mente e do meu espírito. Esse homem, que foi e sempre será o amado da minha alma. Ele é insubstituível na minha vida. Somente eu, ele e Deus lembramos dos nossos melhores momentos. Que saudade”, disse em um trecho. Após a morte do apresentador ela pediu comprovação de união estável e reivindicava 50% do patrimônio. O processo foi abandonado por ela em agosto.