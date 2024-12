Rose Miriam pede perdão a suposto namorado de Gugu: ‘Fui hipócrita’

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Rose Miriam Di Matteo, mãe dos três filhos de Gugu Liberato, está disposta a dar uma trégua na briga com supostos herdeiros do apresentador. Agora ela estendeu o braço um aceno de paz a Thiago Salvático, chef de cozinha que afirma ter tido uma união estável com Gugu. A discussão entre eles se tornou pública quando Thiago deixou um comentário ácido em uma publicação de Rose, levando-a a rebater. Rose usou seu perfil no Instagram para pedir desculpas publicamente, admitindo que perdeu a calma e que agora está em “busca de um equilíbrio emocional e espiritual”. “Eu não devia ter contra-atacado! Não condiz com o meu propósito de vida atualmente, que é tentar não ser uma pessoa agressiva com quem quer que seja. Na verdade, fui hipócrita, pois, se falo do Amor de Cristo, como posso ser tão agressiva como fui ao Thiago Salvático?”, escreveu ela.

“Ele errou em entrar no meu Instagram para me atacar, mas eu errei mais ainda ao me deixar levar por um momento de desequilíbrio emocional. O que escrevi não durou muitos segundos, pois eu fiquei irada; e, a ira tem uma velocidade de ação extremamente rápida. Que pena… Mas já pedi perdão a ele; que aliás, nem sei se leu”, desabafou.

