Rodrigo Oliveira fala de ‘Masterchef’, comida 3D e o uso de IA na cozinha

De fala mansa, olhar tranquilo, sereno, Rodrigo Oliveira, 43 anos, nem parece de longe o chef que comanda cozinhas agitadíssimas – e premiadas. Atualmente, lidera o Mocotó, com o qual ganhou inúmeros prêmios nacionais e internacionais, e esteve por anos na lista do 50th Best Latin América, da revista inglesa The Restaurant Magazine. Entre os seus territórios: o Mocotó Café, no Mercado de Pinheiros; e o Mocotó no D, restaurante dentro do Shopping D, ambos em São Paulo. São tantas as histórias que lançou o livro Mocotó – o pai, o filho e o restaurante. Filho de pernambucanos e cozinheiro há mais de 20 anos, Rodrigo foi jurado do Masterchef em 2023 e hoje cozinha nas tardes da Band. Em conversa com a coluna GENTE, ele avalia as novas tecnologias em meio a panelas e temperos.

Um chef de cozinha também tem que ficar preocupado com a Inteligência Artificial? Olha, acredito que o restaurante é uma das áreas mais sensíveis da sociedade. É palco de celebração, fechamento de negócios, de grandes conquistas… E a Inteligência Artificial, ou qualquer outra crise, ou a formatação do mundo de um jeito diferente, reflete imediatamente no restaurante. Pode ser que a inteligência artificial não substitua o talento criativo do chef ou mesmo a operação, mas tudo que impacta a sociedade, impacta o restaurante. Certamente o restaurante não vai ser o mesmo, assim como um restaurante de hoje não é igual ao de vinte anos atrás.

Já pensou em fazer um prato em impressora 3D? Prefiro continuar aprendendo a cozinhar as coisas que vêm da terra e do mar. Tem uma complexidade ali nessa aparente simplicidade da natureza, que a gente ainda não foi capaz de entender. Tem uma relação direta entre o solo, a terra e o bem-estar de uma sociedade. Se você não tem o solo saudável, é impossível ter alimento saudável. Sem um alimento saudável, é impossível ter indivíduo saudável; e obviamente, sem indivíduo saudável, é impossível ter sociedade saudável.

Como você avalia a experiência como jurado do Masterchef? Adorei, é uma realidade diferente do restaurante. Você chega lá, tem um papel contando tudo que vai acontecer no dia, tudo que está previsto acontece no horário. Exatamente o contrário do restaurante. Todo dia tem uma roupa nova, te oferecem água, café o tempo todo, enfim, foi um privilégio estar lá. O Masterchef é notável como sucesso. Outras grandes marcas tentaram fazer reality de gastronomia, mas o Masterchef une três coisas que imprescindíveis para a excelência: o conhecimento, o recurso e a paixão. As pessoas lá são apaixonadas.

Sente falta? Com certeza. Já falei, sempre que precisar é só chamar que estou na porta do lado. Desde setembro estou na Band, ao vivo, todas às quartas-feiras, e os estúdios são colados, a gente sempre se cruza.

O que a televisão te ensinou que você levou para sua realidade na cozinha? Essa paixão pelo processo, pela produção. Tem coisas que são muito trabalhosas e que você imagina que jamais alguém se prestaria a fazer para algo tão efêmero. Você pensa: ‘eles não vão fazer tudo isso para quinze segundos de cenas no ar’, mas fazem. Isso é realmente inspirador.