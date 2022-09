Rodrigo Faro fala de orientação da Record para ignorar política

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Rodrigo Faro e suas filhas vieram para o Rock in Rio neste domingo,4, só para curtir o show mais aguardado do dia, o do Justin Bieber. O apresentador não se limitou ao Pop. Quando perguntado sobre os rumores de que a Record proíbe seus funcionários de se manifestarem politicamente, disse à Coluna que não era verdade. “Não tenho orientação da Record de não falar sobre política. Vivemos em uma democracia e esse momento de eleição é para as pessoas se manifestarem, cada um tem total direito de manifestar a sua posição política”, afirmou Faro.