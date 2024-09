Roberta Miranda detona empresário por comentário sobre mulher CEO

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

A cantora Roberta Miranda, 67 anos, detonou o empresário Tallis Gomes, que foi amplamente criticado após responder “Deus me livre de mulher CEO” a um seguidor no Instagram. A sertaneja afirmou que ao fazer tal comentário, o agora ex-CEO do grupo G4 está atingindo a própria mãe.

“O que esperar de um homem desses? Cada um dá o que tem. São pouquíssimos homens descentes que gostam de suas mulheres, namoradas e esposas. Cada vez que ele maltrata e faz isso com uma mulher, ele está fazendo com a senhora sua mãe”, disparou Miranda em um vídeo publicado na sua rede social, que surpreendeu os seguidores ao aparecer com tinta no cabelo. Ela enfatizou também sua opinião sobre a maneira de “derrubar” uma mulher: “A mulher é a força do universo. Quando os covardes não conseguem chegar aos pés delas matam, queimam e começam a humilhar”.

Após a repercussão, Tallis renunciou o cargo de CEO do grupo G4, assumido por uma mulher, Maria Isabel Antonini. Em um comunicado publicado no sábado, 21, o empresário pediu desculpas pelo comentário e que conversou com mulheres. “A empresa é maior do que qualquer um de nós e continuará na sua grande missão de ajudar na geração de empregos no nosso país através do empreendedorismo”, escreveu.