Regina Duarte em momento raro ao lado da família

Regina Duarte apareceu sorridente em um momento raro ao lado da família. Ela foi ao aniversário do neto João Gabriel Alves Gomez, que comemorou 9 anos, filho do diretor João Gomez com a atriz Regiane Alves. Os dois estão separados desde 2018, mas mantêm boa relação. A foto da avó com o neto foi compartilhada por Regiane, que comemorou o momento ao lado dos familiares. “Eu fico feliz demais em fazer festa para o Babé! E ter os amigos e a família por perto é melhor ainda. Como ele ama uma festa”, escreveu. As duas atrizes, ao longo de 2021 e 2022, apresentaram posicionamentos políticos opostos. Nas redes sociais, Regiane era crítica ao governo de Jair Bolsonaro, enquanto Regina segue sua fiel defensora.